Барселона, Испания, 20 октября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Приверженцы независимости Каталонии от Испании устроили акции протеста у представительства метрополии в Барселоне, об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sasha Popovic Протесты в Барселоне

Как отмечают очевидцы, манифестанты забрасывают мусорные пакеты, наполненные газетами, к заграждениям, установленным сотрудниками правопорядка у дипломатического представительства.

Напомним, акции протеста в Каталонии продолжаются с начала недели, причиной тому стало недовольство со стороны жителей региона в отношении верховного суда Испании, приговорившего каталонских политиков к крупным тюремным срокам, по причине их организации референдума о независимости региона в 2017 году.