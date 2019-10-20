Лондон, 20 октября, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться. Об этом говорится в материале редактора ВВС по ближневосточной тематике Джереми Боуэн для издания The Sunday Times.

Kremlin.ru Владимир Путин на трехсторонней встрече по урегулированию ситуации Сирии

По мнению эксперта, властям России удалось воспользоваться «бездействием» США, Великобритании, а также Франции и занять место важнейшего игрока в регионе.

Боуэн отмечает, что президент РФ пребывает в хороших отношениях и с Ираном и с Израилем. При этом сотрудничая с Тегераном Путин посетил его противников — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

В статье редактора ВВС говорится, что глава РФ, у которого нет «волшебного подхода» к Ближнему Востоку, просто действовал, пока страны Запад «думали».