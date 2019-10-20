Ла-Пас, 20 октября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Генерал-майор боливийской полиции Юрий Кальдерон рассказал, что президентские выборы в стране проходят в абсолютно спокойной обстановке, без каких-либо инцидентов, шествий и акций протеста. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Presidencia.gob.bo Эво Моралес

«Не было ни одного сообщения о нарушении общественного порядка. Все акции протеста были отложены, власти приняли ряд мер по установлению диалога с намеревавшимися протестовать лицами», — рассказал агентству офицер.

Кальдерон также заверил, что были устранены все «инструменты давления» со стороны правой оппозиции, которые, по его словам, последние интенсивно использовали в последние дни предвыборной кампании.

Напомним, за пост президента Боливии борются девять кандидатов. Из них наибольшей популярностью пользуются действующий президент страны Эво Моралес и бывший глава государства Карлос Меса.