Санкт-Петербург, 20 октября, 2019, 20:38 — ИА Регнум. В результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге пострадали по меньшей мере 16 человек, об этом 20 октября говорится в заявлении пресс-службы ГУМЧС.

ДТП

«В результате ДТП 16 человек, среди которых трое детей, осмотрены на месте врачами скорой помощи. В итоге 15 человек были госпитализированы», — отмечается в сообщении.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и трамвая произошло в Санкт-Петербурге на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Подробности инцидента выясняются.