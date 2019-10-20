Берлин, 20 октября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Путин достиг того, о чем только могли мечтать военачальники на протяжении всей истории, — победы без войны», — подчеркивает Штюрмер.

После того как президент США Дональд Трамп, отмечает издание, принял решение вывести войска из Сирии, никто больше не сможет помешать Путину продолжить «большую игру» в борьбе за власть.

Штюрмер резюмирует, что в 1989—1990 годах всем казалось, будто бы Россия потерпела окончательное поражение, но все радикально изменилось.