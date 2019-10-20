Стамбул, Турция, 20 октября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции очистили от членов незаконных вооруженных формирований в Сирии территорию площадью в 1,5 тыс. кв. км. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед гражданами в Стамбуле.

.tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Только за 9 дней … от гнета террористической организации освобождена территория площадью 1,5 тыс. кв. км», — рассказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, с 9 октября 2019 г. вооруженные силы Турции проводили военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Позже в ходе переговоров представителей Турции и США было решено дать курдам возможность выйти из зоны боевых действий.

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