Копенгаген, 20 октября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что ведомство планирует снять ограничение по возрасту для добровольцев из числа офицеров, сержантов и капралов «Народного ополчения» (Hjemmeværnet). Дело в том, что в настоящее время военнослужащие, которым исполняется 60 лет, обязаны уйти на пенсию. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

U.S. Army Датский военнослужащий

»Это неправильно. Создается впечатление, как будто мы избавляемся от военнослужащих старше 60 лет, при этом на пенсию отправляются даже те, кто и в свои 60 остается в хорошей физической форме. Это бессмысленно», — добавила глава датского военного ведомства.

По словам Трине Брамсен, соответствующий закон об отмене возрастного ограничения для продолжения службы в «Народном ополчении» может появиться уже в 2020 году.

Начальник штаба «Народного ополчения» Йетте Альбинус положительно отозвался об этой идее. «Данный закон позволит нам оставлять в строю опытных командиров, у которых есть желание продолжать службу даже после 60. У нас есть потребность в таких кадрах», — отметил начальник штаба.