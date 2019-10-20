Вашингтон, 20 октября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Известный американский кинорежиссёр и продюсер Квентин Тарантино не собирается вносить коррективы в фильм «Однажды… в Голливуде» из-за отказа властей Китая выпускать его ленту в прокат на территории страны. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter со ссылкой на источник близкий к ситуации.

Квентин Тарантино

«Автор занял позицию «бери или уходи» после того, как китайские регуляторы убрали фильм из графика за неделю до его выхода в стране 25 октября», — сообщается в статье.

Издание отмечает, что Тарантино не планирует возвращать свой фильм в монтажную студию, особенно учитывая тот факт, что со стороны Китая не поступило никаких объяснений, что именно в киноленте является нежелательным для показа. Информированный источник подчеркивает, что в фильме изображаются события, связанные с убийствами Чарльза Мэнсона в 1969 году.

Напомним, ранее издание Variety со ссылкой на источник сообщало, что дочь актера и мастера боевых искусств Брюса Ли подала на киноленту жалобу, в связи с тем, что в фильме он представлен как «высокомерный ублюдок». Она заявила, что Ли не являлся таковым, а также попросила переснять сцены в фильме, связанные с ее отцом.