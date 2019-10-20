Анкара, 20 октября, 2019, 19:14 — ИА Регнум. 765 боевиков курдских формирований нейтрализованы с начала военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«По словам президента Эрдогана, 765 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК)… были нейтрализованы», — сообщают журналисты агентства.

О потерях турецких военных турецкий лидер пока не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против РПК и сирийских курдов, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября.

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