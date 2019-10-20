Вашингтон, 20 октября, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Учёные установили, что причиной аномально быстрой скорости вращения сверхмассивных спиральных галактик является влияние облаков тёмной материи, в которые эти галактики погружены. Об этом сообщает Astrophysical Journal Letters.

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Отмечается, что наша галактика «Млечный Путь» является средней по массивности спиральной галактикой. Она вращается со скоростью 210 км/с.

Астрономы из научного института космического телескопа в Балтиморе в штате Мэриленд изучили движение недавно обнаруженных галактик гораздо большего размера, которых назвали суперспирали, самая массивная из которых имеет вес в 20 раз больше «Млечного пути». Эти галактики ведут себя весьма аномально, и в частности, вращаются с гораздо большей скоростью, чем ожидалось — до 570 км/с, это быстрее, чем, если бы их гравитация была обусловлена исключительно звездами и газом.

Чтобы решить загадку сверхбыстрого вращения суперспиралей учёные использовали данные с крупнейшего оптического телескопа в южном полушарии — Большого телескопа Южной Африки (SALT) и 5-метрового телескопа Хейла Паломарской обсерватории в Калифорнии.

Исследователи пришли к выводу, что суперспирали вращаются так быстро, потому что они расположены в огромных облаках темной материи. Самое массивное облако тёмной материи, окружающее галактику-суперспираль, имеет массу как минимум в 40 трлн раз больше массы Солнца.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американский астроном из балтиморского университета Джона Хопкинса Томми Тенканен предложил математическое обоснование теории, согласно которой загадочная тёмная материя существовала ещё до Большого взрыва, а значит, ещё до рождения Вселенной.