Пекин, 20 октября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел с официальным визитом в Китай для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности, об этом 20 октября рассказала пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская в интервью журналистам.

Петр Данилов ИА Красная Весна Министр обороны России Сергей Шойгу

«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств», — подчеркнула Марковская.

Шойгу выступит на мероприятии с докладом, форуме будет продолжаться с 20 по 22 октября.

Напомним, впервые Сяншаньском форум по безопасности прошел в 2006 году, после чего до 2015 года проводился раз в два года. С 2015 года мероприятия стало ежегодным.