Кампала, 20 октября, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Президент Уганды Йовери Мусевени назвал оппозиционера, музыканта, и политика Боби Уайна, критикующего курс Мусевени, «врагом прогресса страны»,

DalimaWiltord Боби Уайн

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, президент Мусевени заявил об этом в интервью Британской радиовещательной корпорации BBC.

Возглавляя страну на протяжении 33 лет, Мусевени намерен баллотироваться уже на шестой президентский срок в 2021 году. Боби Уайн, лидер оппозиционного движения «Власть Народа», обвиняет Мусевени в установлении диктатуры в стране.

Президент Уганды отказался комментировать обвинения в диктатуре власти, однако отметил, что рассматривает Боби Уайна в качестве «врага».

»Боби Уайн отправился в США и рассказывал американцам о том, что они не должны приезжать в Уганду и инвестировать в нее средства, — подчеркнул Мусевени. — Это означает, что он является врагом прогресса в Уганде. Когда вы едите в другую страну и рассказываете всем, что они не должны приезжать и инвестировать в нашу страну, вы ведете войну против процветания государства».

Действующий президент Уганды добавил, что останется у власти еще много лет, чтобы достичь запланированных задач вместе со своими сторонниками на благо своей страны и всей Африки.