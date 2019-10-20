В Латвии задержали 20 водителей в пьяном виде — полиция
Рига, 20 октября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Государственная полиция Латвии отчиталась о результатах ночного рейда с субботы на воскресенье (19 по 20 октября). Об этом пишет портал NRA.
Алкоголь за рулём
Отмечается, что в ходе проверки было задержано 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, в Рижском районе задержали 12 человек, в Латгалии — 3, в Земгале и Видземе по 2 человека и одного в Курземе.
Составлено 267 административных протоколов о несоблюдении скоростного режима, больше всего в Риге и окрестностях — 89. Всего, за различные нарушения полицейские составили 513 протоколов.
По республике зафиксировано 93 дорожных происшествия, в них пострадало 17 человек.
Летальных исходов нет.