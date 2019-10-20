Найроби, 20 октября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Жители района Нджукини в округе Кириньяга, Кения, призвали правительство решить проблему нападения обезьян, постоянно беспокоящих граждан.

Цитата из х∕ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР Нападение обезьян

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, обезьяны причиняют ущерб хозяйствам местных жителей, а также беспокоят граждан района, вторгаясь в их дома.

Животные вызывают опасения среди населения, в особенности среди женщин, наиболее пострадавших от нападения обезьян.

Местным жителям пришлось на время не ходить на работу, чтобы сопровождать своих детей по дороге в школу. Кенийские фермеры также выразили свое недовольство, поскольку вынуждены следить за своими хозяйствами днем и ночью, охраняя свои посевы от обезьян.

«Чаще всего обезьяны атакуют женщин, иногда избивают их. Порой они становятся совсем наглыми и заходят в дома, забирая все, что им нужно, еду и даже курицу», — жалуется один из жителей.