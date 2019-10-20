Тюмень, 20 октября, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Тюмени после пожара на заводе «Полимер-Пласт» в воздухе не выявлено превышения предельных концентраций вредных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

ГУ МЧС России по Тюменской области Потушен пожар на заводе «Полимер-Пласт» в Тюмени

По данным ведомства, завод находится далеко от жилых кварталов. Кроме того, южный ветер способствовал тому, что продукты горения были удалены от города.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 20 октября на полимерном заводе горел один из ангаров. Пламя удалось локализовать и потушить.

Добавим, дым был виден почти изо всех районов Тюмени. Горожане активно делились фотографиями на форумах и в соцсетях.