Вашингтон, 20 октября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Френсис Форд Коппола поддержал критику своего коллеги Мартина Скорсезе в отношении фильмов киновселенной Marvel. Об этом 19 октября сообщается в издании Screen Rant.

Gerald Geronimo Френсис Форд Коппола

«Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем чему-то научиться у кино, мы рассчитываем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение», — заявил кинорежиссер на встрече с журналистами.

Кроме этого, он подчеркнул, что просмотр одних и тех же фильмов не может вызвать подобных чувств у зрителя.

«Мартин был добр, когда сказал, что это не кино. Он не сказал, что это отвратительно, а я вот это говорю», — заключил Коппола.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, известный американский режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что фильмы Marvel — «это не кино, это что-то другое». Он подчеркнул, что современные кинотеатры должны показывать только те фильмы, в которых центральную роль играет повествование.