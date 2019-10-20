Тюмень, 20 октября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. В Тюмени 20 октября горел один из ангаров завода «Полимер-Пласт». Сообщение о пожаре спасатели получили в 14:29 по местному времени, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

ГУ МЧС России по Тюменской области Пожар в одном из ангаров полимерного завода в Тюмени

Спустя четыре минуты первые пожарные были на месте ЧП. Ангар был весь охвачен огнём. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Тушение огня было осложнено тем, что продукты горения были токсичными.

Всего на месте тушения пожара действовало четыре звена газодымозащитной службы. В 15:18 огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить. Пострадавших и погибших нет.