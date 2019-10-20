Нижний Новгород, 26 ноября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. В рейтинге качества жизни населения участвовали все столицы регионов Приволжского федерального округа, а также крупные города. Ряд населенных пунктов улучшили свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, некоторые потеряли места, свидетельствуют данные исследования, подготовленного финансовым университетом при правительстве России.

Лидером рейтинга не только в ПФО, но и в России стала Казань, причем в рейтинге 2018 года столица Татарии занимала лишь четвертое место. Столица Башкирии Уфа поднялась за год с 14-го на девятое место. Пермь по итогам 2019 года заняла 22-е место, в прошлом году город находился на 53-й строчке. Нижний Новгород поднялся с 56-й на 28-ю позицию. Мордовский Саранск поднялся с 47-го на 29-е место. Набережные Челны (Татария) поднялись с 57-го на 35-е место. Ульяновск улучшил показатели с 55-го до 40-го места. Оренбург в этом году занял 41-е место, в прошлом году он находился на 57-й позиции. Пенза поднялась с 60-й строки на 44-ю в 2019 году. Йошкар-Ола была на 63-м месте, а заняла 49-е. Удмуртский Ижевск поднялся с 53-го на 50-е место.

Стерлитамак (Башкирия) опустился с 47-й на 51-ю позицию.

Чебоксары поднялись с 63-го на 57-е место.

Ухудшил позиции, спустившись с 47-го на 67-е место, Саратов. Киров упал с 54-го на 70-е место. Самара опустилась с 54-го на 71-е место. Тольятти упал в рейтинге с 48-го на 73-е место.

ИА REGNUM напоминает, рейтинг составлен на основе опроса не менее 600 граждан в каждом из 78 городов с населением более 250 тыс. человек. Участники опроса оценили состояние дорог, качество медицинского обслуживания, развитие культуры и образования, работу сферы ЖКХ, а также работу городских властей.

Финансовый университет готовит аналогичные рейтинги с 2014 года.