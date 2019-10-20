Вашингтон, 20 октября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал министра обороны страны Марка Эспера — Марком Эсперанто, соответствующая запись была опубликована 20 октября на странице главы Белого дома в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Марк Эсперанто, министр обороны: Соглашение о прекращении огня соблюдается очень хорошо. Происходят небольшие столкновения, но они быстро прекращаются. Новые районы заселяются курдами», — говорится в заявлении Трампа.

Напомним, СМИ часто обращают внимание на ошибки Трампа, допускаемые им в социальной сети. В частности, главу корпорации Apple Тима Кука, президент США назвал Тимом Эпплом.

Вероятность того, что глава Белого дома специально допускает подобные неточности, как правило не рассматривается прессой, предпочитающей писать о некомпетентности Трампа.