Псков, 20 октября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. На расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области потребуется около 4,5 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Pskov.ru Михаил Ведерников и Денис Мантурова

Средства необходимы на подготовку инфраструктуры на новых территориях ОЭЗ: «Моглино-2» в Псковском районе и «Моглино-3» в Дедовичском районе, вокруг закрывающейся Псковской ГРЭС.

«Это серьёзная сумма, но мы рассчитываем, что созданная инфраструктура потянет за собой проекты общей стоимостью около 30 млрд рублей. И это только в рамках проекта завода «Титан-Полимер», — отметил псковский губернатор.

Куратор региона, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал расширение ОЭЗ «Моглино» одним из важных направлений развития территории. По его словам, договорённость о присоединении к «Моглино» третьей территории уже достигнута с министерством экономического развития РФ.

«Мы рассматриваем несколько потенциальных резидентов, которые должны обеспечить минимальное потребление мощности, чтобы ГРЭС была экономически эффективна и рентабельна», — отметил Мантуров. По его мнению, способствовать развитию экспортного потенциала Псковской области будет и завод «Титан-Полимер».

«70% продукции завода будет отправляться на экспорт», — отметил глава Минпромторга. По его словам, вместе с руководством псковской области обсуждалась оптимизация сроков реализации проекта, чтобы у региона появилась налоговая база для решения основных задач по развитию Псковской области.

Читайте также: Псковский губернатор взвесил инвестиции и риски от строительства химзавода

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа социально-экономического развития Псковской области должна быть внесена в правительство РФ до 8 ноября 2019 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что «размер бедствия» власти оценили в 280 млрд рублей, но на вывод региона из кризисной ситуации из федерального бюджета будет направлено значительно меньше средств — 10 млрд рублей.

Читайте также: «Размер бедствия» Псковской области оценили в 280 млрд рублей, но дадут 10