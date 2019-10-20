Вашингтон, 20 октября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок галактики NGC 4380, при этом сравнив ее с «зияющим порталом в другое измерение». Об этом сообщается на официальном сайте управления.

ESA/Hubble Галактика NGC 4380

В публикации NASA отмечается, что несмотря на необычный ее вид, такого рода спиральные галактики широко распространены во Вселенной. Они представляют собой плоский диск с колоссальным скоплением звезд, количество которых иногда достигает сотни миллиардов.

«Изящные спиральные рукава, очерченные темными полосами пыли, обвивают вокруг выпуклое ядро, которое ярко светится и имеет наибольшую концентрацию звезд в галактике», — говорится в комментарии к фотографии.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские ученые используя данные, полученные от космического телескопа Хаббл, пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который по их расчетам равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва.