Санкт-Петербург, 20 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге со 140-летней годовщиной со дня открытия. Телеграмма опубликована на сайте ведомства.

Novodvinsk.dasha Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге

Министр подчеркнул, что «это старейший литературный музей в России и первый — посвящённый жизни и творчеству великого русского поэта», который был открыт 140 лет назад в здании Императорского Александровского лицея.

«С момента создания музею была отведена особая роль — сохранение, изучение и популяризация пушкинского наследия», — уточнил Мединский.

Он отметил, что благодаря музею это наследие доступно для людей, а сам музей активно развивается и открыт к новым начинаниям и проектам, в том числе в области культурного обмена и международного сотрудничества.

«Желаю музею процветания, а всему коллективу — профессиональных успехов, здоровья и благополучия!», — заключил глава ведомства.

Напомним, Всероссийский музей А.С. Пушкина ведёт свою историю с 1879 года. Основой собрания музея стала пушкинская коллекция Императорского Александровского лицея, где и был создан первый в России пушкинский музей. В 1905 году был основан Институт русской литературы (ИРЛИ) Академии наук, больше известный как Пушкинский дом, в состав которого в 1917 году вошел и музей. В советские годы музей стал комплексом. В ведении музея находится пять мемориальных музеев Санкт-Петербурга, в 1997 году указом президента РФ Всероссийский музей А. С. Пушкина был признан особо ценным объектом культурного наследия народов России.