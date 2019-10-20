Киев, 20 октября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Украина стоит на грани экономического прорыва. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, комментируя результаты встречи с МВФ и другими международными кредитными организациями, которые проходили в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва». Министр отметил, что «бизнес, инвесторы, чиновники… все признают способность новой власти изменить страну».

Милованов подчеркнул, что потенциальных инвесторов интересует четыре вопроса, связанные с Украиной. По его словам, первый — самостоятельность принятия решений украинским правительством и отсутствие «теневого правительства», второй — перспектива судебной реформы и реформы правоохранительных органов, третий — серьезность намерений власти бороться «с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков».

«И последний — одинаковые правила игры для всех. Включая вопросы, состоится ли демонополизация и деолигархизация Украины и все ли олигархи будут играть по одинаковым правилам», — написал министр на своей странице в социальной сети Facebook.

Милованов сообщил, что на словах он заверил, что ответы на эти вопросы будут положительными, однако отметил, что «люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так».

«Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным», — решил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что через несколько недель на Украину планируется направить миссию МВФ.