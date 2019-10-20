Анкара, 20 октября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Двое членов Рабочей партии Курдистана (РПК) сложили оружие и сдались властям Турции, об этом 20 октября сообщает Anadolu Ajansi.

(сс) Kurdishstruggle Бойцы РПК

Оба задержанных находились в розыске и за их поимку предлагалась награда в размере $53 тыс. Задержание произошло на востоке страны в провинции Ван.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется в стране по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.