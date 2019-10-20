Анкара, 20 октября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Страны-члены НАТО организовали специальный кризисный штаб в связи с турецкой агрессией на севере Сирии, об этом 20 октября сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Целью штаба будет оценка ситуации в стране. Сюда вошли эксперты по вопросам безопасности и разведки, политические советники, а также специалисты в области ведения боевых действий.

Напомним, 16 октября представители НАТО собирались за закрытыми дверями и на протяжении длительного периода обсуждали турецкую агрессию в Сирии. Стороны сошлись во мнении, что Анкаре не стоит ждать поддержки в данном вопросе.