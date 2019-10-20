Уфа, 20 октября, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА и команда «Уфа» не смогли выявить победителя в матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Дейнека. Футболист. 1932

Игра состоялась на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, отличившийся на 26-й минуте матча. Затем на 83-й минуте форвард «Уфы» Вячеслав Кротов счет сравнял. Это и стало итоговым результатом игры.

Отметим, по итогам встречи ЦСКА с 26 очками находится на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. У «Уфы» 16 очков в активе, что позволяет ей занимать восьмое место.