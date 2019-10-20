Реджо-нель-Эмилия, Италия, 20 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Футбольный миланский клуб «Интер» переиграл команду «Сассуоло» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А.

Дейнека. Футбол. 1924

Игр состоялась на поле стадиона «Мапей-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились оформившие в матче дубли бельгийский форвард Ромелу Лукаку (38-я минута, 45-я с пенальти) и аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес (2-я, 71-я с пенальти).

У их оппонентов голами отличились Доменико Берарди (16-я), сербский полузащитник клуба Филип Джуричич (74-я) и французский хавбек Жереми Бога (81-я).

Отметим, по итогам встречи «Интер» набрал 21 очко и находится на второй позиции турнирной таблицы итальянской серии А. «Сассуоло» имеет в активе 6 очков и занимает шестнадцатое место.