Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 21 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг. 21 октября: освобождены более 50 населённых пунктов.

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Советские войска 2-го Украинского фронта освободили десятки населённых пунктов.

Завершена Рижская наступательная операция 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Значительная часть немецкой группы армий «Север» разгромлена. Оставшиеся силы врага блокированы и отрезаны от путей отхода в Восточную Пруссию.

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