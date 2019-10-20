Сакраменто, США, 20 октября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Базирующаяся в Аргентине компания Beeflow разработала пищевую добавку для пчёл, укрепляющую их иммунитет и повышающую активность насекомых при низких температурах. Об этом сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

Пчёлы обеспечивают опыление почти трети всех зерновых культур в мире. В последние годы во многих регионах наблюдается сокращение популяции этих насекомых, связанное с активным использованием пестицидов и изменениями климата.

Компания Beeflow озаботилась этой проблемой и разработала специальную пищевую добавку, которая улучшает иммунную систему пчёл, а также помогает им лучше переносить низкие температуры.

Испытание пищевой добавки для пчёл было начато в феврале 2019 года на крупном фермерском хозяйстве в Калифорнии, занимающемся выращиванием миндаля. Особенностью этой культуры является короткое время опыления, не превышающее трёх недель. Если в эти дни температура воздуха опускается ниже средней, то активность пчёл снижается, что приводит к уменьшению урожая.

В Beeflow рассказали, что результаты испытаний в Калифорнии ещё анализируются, но прошлые испытания в Аргентине показали, что применение новой пищевой добавки позволяет увеличить урожайность миндаля, черники, яблок и киви до 90%.

Генеральный директор Beeflow Матиас Виль добавил, что компании удалось привлечь инвестиции в размере $3 млн, которые будут направлены на открытие офиса в Лос-Анджелесе и продвижении компании в США.

«Мы находимся в начале пути, но считаем, что это принесёт большую пользу всей сельскохозяйственной отрасли», — отметил глава Beeflow.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Минсельхозе РФ рассказали, что массовая гибель пчёл, наблюдавшаяся мае-июне в центральных и южных регионах России, не угрожает урожаю.