Москва, 20 октября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. В центре Москве у здания Минобороны на Фрунзенской набережной наблюдается скопление спецтехники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Скопление спецтехники у здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Со стороны набережной выстроились два пожарных расчета, два реанимобиля, машина МЧС, несколько машин полиции. Машины стоят за воротами здания, внутрь пока не проезжают. При этом дыма и огня не видно, а движение по набережной открыто в обе стороны.

Как заявили корреспонденту в пресс-службе МЧС России по г. Москве, пожара в здании нет. Пояснить причину скопления спецтехники там не смогли.

«Никакого пожара нет», — заявили в пресс-службе МЧС.