Пекин, 20 октября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Авторы бенчмарка (программа для теста производительности) Master Lu составили рейтинг фирменных прошивок китайских производителей смартфонов. Об этом сообщает GizChina.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Программные оболочки сравнивались по скорости загрузки, плавности работы и другим параметрам. Тестирование проводилось на флагманских моделях с использованием последней версии прошивки.

Лучшие результаты показала оболочка EMUI от компании Huawei, вторую строчку заняла Hydrogen OS от компании OnePlus, третью — прошивка от Nubia. Также в пятёрку вошли Funtouch OS от Vivo и Flyme OS от Meizu. Шестое место заняла оболочка MIUI от компании Xiaomi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября компания Meizu проведёт презентацию в Москве, на которой представит смартфоны Meizu M10, Note 9 и Meizu 16 Xs.