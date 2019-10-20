Новосибирск, 20 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в частном нежилом доме в Новосибирске, возбуждено уголовное дело. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Возгорание произошло около полуночи по местному времени 19 октября в частном нежилом доме, расположенном на улице Обдорской в Железнодорожном районе Новосибирска. Площадь пожара составила 154 кв. метра. Пожар был полностью ликвидирован в 03:18 по местному времени 20 октября. На месте пожара были обнаружены тела четверых погибших.

По факту пожара, приведшего к гибели людей, было следственным управлением следственного комитета по региону было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Устанавливаются личности погибших, изучаются обстоятельства возникновения пожара, назначены необходимые экспертизы для установления причины возгорания.

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