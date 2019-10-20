Москва, 20 октября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. 21, 23, 25 и 27 ноября в Москве выступит Мальтийский филармонический оркестр. Четыре концерта будут даны в рамках тура «Объединение культур».

Игорь Новиков. Музыка. 1991

21 ноября в концертном холле «Зарядье» выступит знаменитый мальтийский тенор, звезда мировой оперы Джозеф Каллейя. Дирижер — заслуженный артист России Константин Орбелян.

23 ноября в Светлановском зале Международного московского дома музыки Мальтийский оркестр под управлением маэстро Сергея Смбатяна, являющегося также главным дирижером Симфонического оркестра Армении, представит известного скрипача, победителя Конкурса им. королевы Елизаветы (2009 г.), популяризатора классической музыки не только на концертных площадках, но и в Instagram (более 175-ти тысяч подписчиков!) — Рэя Чен.

25 ноября в Колонном зала Дома Союзов Мальтийского оркестра под руководством Сергея Смбатяна выступит с итальянским пианистом, призером Международного конкурса пианистов в Лидсе (2009 г.) Алессандро Таверна.

В заключительном концерте московского тура Мальтийского филармонического оркестра 27 ноября на сцену Большого зала Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского поднимется легендарный израильский скрипач, альтист, дирижер и педагог — Шломо Минц. Этот выдающийся музыкант — лауреат международных конкурсов, обладатель престижных международных премий, в том числе премии Музыкальной академии «Кильяна» в Сиене, премии «Золотой диапазон» за выдающиеся музыкальные достижения, почетный доктор университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Дирижировать оркестром будет Сергей Смбатян.

В концертной программе Мальтийского филармонического оркестра, который в 2019-м году посетит российскую столицу во второй раз, заявлены произведения русских, европейских и мальтийских композиторов, в том числе Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Алексея Шора, Кристофера Муската, Николо Изуара, Чарльза Камиллери.

Тур организован Европейским Фондом Поддержки Культуры совместно с МФО, в партнерстве с Ассоциацией поддержки культурных инициатив и проходит под патронатом Президента Мальты. Все выступления пройдут при поддержке Мальтийского управления по туризму.