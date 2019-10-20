Посёлок городского типа Пышма, Свердловская область, 20 октября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

(сс) Rico Loeb Авария на трассе

Авария произошла 20 октября в 02:05 по местному времени на автодороге Пышма-Талица. По предварительным данным водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение моста. В результате ДТП машина опрокинулась и загорелась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу. Водитель «Опеля» не пострадал», — уточнил полковник Валерий Горелых.

Глава пресс-службы свердловского полицейского главка отметил, что водитель отправлен на медицинское освидетельствование. В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Екатеринбурге на проспекте Седова в результате ДТП погиб пешеход. Пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колёса автомобиля «КИА».