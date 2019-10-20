Сан-Хосе, США, 20 октября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com Матч Баффало Сэйбрз и Сан-Хосе Шаркс

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе победителей голами отличились Маркус Юханссон (13-я), Кейси Миттельштадт (38-я), Джефф Скинер (43-я) и Земгус Гиргенсонс (53-я).

У их оппонентов шайбами отметились Тимо Майер (17-я в большинстве), Томаш Гертл (41-я в большинстве) и Маркус Сёренсен (43-я).

Отметим, по итогам встречи «Баффало» набрал 15 очков в девяти матчах и является лидером Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» на одиннадцатом месте запада с 6 очками в восьми матчах.