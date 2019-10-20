Красноярск, 20 октября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. По данным синоптиков, на месте поисковых мероприятий в Курагинском районе Красноярского края ухудшились погодные условия, идёт снег. Однако поисковые мероприятия проводятся в штатном режиме и будут продолжены. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

24.mchs.gov.ru Поисково-спасательная операция МЧС в Курагинском районе Красноярского края

В настоящее время пропавшими без вести по-прежнему числятся шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало технологическую дамбу на реке Сейба на территории золотодобывающего рудника. Погибли 15 человек, 44 пострадали. Продолжаются поиски пропавших без вести.