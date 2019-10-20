Киев, 20 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин удивлен тем, что Верховная Рада может создать комиссию для расследования деятельности телеканалов «112», ZIK и Newsone, но не может создать аналогичную комиссию для расследования деятельности сайта «Миротворец». Так депутат отреагировал на заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что парламент не имеет полномочия закрыть сайт «Миротворец». Об этом Кузьмин 19 октября написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Политик напомнил, что к закрытию сайта «Миротворец» призвали в Мониторинговой миссии ООН, ссылаясь на нарушения прав человека этим ресурсом и указывая на то, что жизнь людей, которые внесены в базу «Миротворца», подвержена опасности.

Ответ Разумкова на призыв ММ ООН Кузьмин назвал «не двойными стандартами, и даже не тройными» и заявил, что партия «Слуга народа» «стремительно превращается в «Блок Пера Порошенко».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 октября заместитель председателя миссии ООН Бенджамин Моро на заседании комитета Рады по свободе слова призвал депутатов закрыть сайт «Миротворец». Спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге с журналистами 17 октября заявил, что у украинского парламента нет полномочий по закрытию сайтов, в частности, сайта «Миротворец».