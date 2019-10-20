Лондон, 20 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попал в кадры видеозаписи, снятой в Лондоне. Видеозапись была опубликована 19 октября на странице бывшего депутата Верховной Рады Михаила Добкина в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

Человек, снимавший видео узнал Юрия Луценко, подошел и обратился к нему. На вопрос к бывшему генеральному прокурору «как Вы?», Луценко ответил, что «жив-здоров». На вопрос, чем Луценко в Лондоне занимается, он ответил «учусь».

Как сообщало ИА REGNUM, Государственное бюро расследований Украины 1 октября открыло уголовное дело, согласно которому Юрий Луценко обвиняется в превышении служебных полномочий. Отметим, что накануне, 30 сентября, появилась информация, что Луценко улетел в Лондон. Как сообщала его пресс-секретарь Лариса Сарган, бывший генпрокурор прибыл в столицу Великобритании для того, чтобы выучить английский язык.