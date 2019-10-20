Тбилиси, 20 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Жители дома на проспекте Гурамишвили в Тбилиси, где 19 октября произошел взрыв газа, расселены в гостиницы. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси

После взрыва госпитализированы четыре человека, двое были выписаны. Владелец квартиры, где произошел взрыв, получил 60% ожогов. По сообщениям врачей, он находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Тбилиси.

Взрыв в жилом корпусе на проспекте Гурамишвили в Тбилиси произошел около 08:15 часов утра по тбилисскому времени.