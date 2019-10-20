Лас-Вегас, США, 20 октября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.

(сс) Luu Анна Щербакова

По итогам показа короткой и произвольной программы Щербакова набрала 227,76 балла.

Второе место выиграла представительница США Брэди Тенел, которая набрала 216,14 балла. Третье место заняла ещё одна российская фигуристка — Елизавета Туктамышева, набравшая 205,97 балла.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 октября российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева неудачно откатали свою короткую программу на Skate America, заняв четвертое и пятое места соответственно.