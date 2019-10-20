Вашингтон, 20 октября, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно переиграл хоккеистов «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com Матч Вегас Голден Найтс и Питтсбург Пингвинз

Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась в пользу гостей со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились Пол Шястны (24-я в меньшинстве), шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон (60-я в пустые ворота) и Марк Стоун (60-я при игре 4×4).

Российский форвард «Питсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы колена, полученной им в матче с «Баффало».

Отметим, по итогам встречи «Вегас» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» набрал 12 очков в 9 играх и находится на третьем месте востока.