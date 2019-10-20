Москва, 20 октября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. В складском помещении на западе Москвы произошел пожар. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Пожар произошел в складском помещении, расположенном по адресу: Молодогвардейская улица, дом 61, строение 5.

Огонь вспыхнул на втором ярусе складского здания. Загорелась продукция, хранящаяся на стеллажах. Пламя распространилась на площади в 500 квадратных метров.

Уточняется, что обрушилась кровля здания.

С огнем борются 80 пожарных при 20 единицах техники.