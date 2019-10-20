Вашингтон, 20 октября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) mark6mauno Джефф Картер в составе хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз»

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

Счет в матче открыл Тайлер Тоффоли, отличившийся на 2-й минуте. Во втором периоде хозяева продолжили развивать свое преимущество усилиями Джеффа Картера (21-я), словенского форварда клуба Анже Копитара (26-я в меньшинстве) и российского нападающего Ильи Ковальчука (29-я в большинстве).

В итоге гостям удалось отыграть только одну шайбу, которую забил с буллита на 58-й минуте шведский форвард «Калгари» Микаэль Баклунд.

Отметим, по итогам встречи в активе «Кингз» 6 очков в восьми матчах и двенадцатое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Калгари» там же на восьмой строчке, набрав 9 очков в девяти матчах.