Глендейл, США, 20 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Аризона Койотс» обыграл с крупным счетом хоккеистов «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) 5of7 Оливер Экман-Ларссон в составе хоккейного клуба «Аризона Койотс»

Игра проходила на льду «Хилл-Ривер-арены» В Глендейле и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голами отличились Карл Капобьянко (8-я минута), шведский защитник клуба Оливер Экман-Ларссон (9-я), Конор Гарленд (30-я), шведский форвард Карл Сёдерберг (42-я в большинстве) и Лоусон Круз (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов шайбы забили российский форвард «Оттавы» Вячеслав Наместников (43-я в большинстве) и Крис Тирни (45-я в меньшинстве).

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев не набрал в игре очков, его российский одноклубник — нападающий Артем Анисимов не принимал участия в матче. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин также не отметился во встрече никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам матча в активе «Аризоны» 9 очков, клуб с 9 очками в семи матчах находится на пятом месте Западной конференции НХЛ. У «Оттавы» набрано 3 очка в семи матчах, и она замыкает восточную конференцию НХЛ, находясь на шестнадцатом месте.