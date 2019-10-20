Канберра, 20 октября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер заявил 20 октября, что новый закон Канберры, разрешающий хранение каннабиса для личного пользования, не обеспечивает юридическую защиту и противоречит федеральным законам, сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В сентябре Австралийская столичная территория (АСТ) стала первым регионом страны, узаконившим хранение каннабиса до 50 граммов на человека для личного пользования.

При этом федеральный закон это запрещает, и Портер, отправив письмо генеральному прокурору ACT, дал понять, что такое положение не изменится.

При этом Портер не видит необходимости вмешательства федерального правительства, так как региональный закон всё равно не сможет работать.

На большей части территории Австралии лекарственные продукты каннабиса разрешены, но только пациентам по рецепту врача. Для выращивания и производства лекарственного каннабиса требуется лицензия.

Использование каннабиса в рекреационных целях по-прежнему запрещено в большинстве стран, однако в международном сообществе все чаще ведутся дебаты о декриминализации хранения небольшого количества наркотика. Канада и несколько штатов в США недавно предприняли шаги по легализации каннабиса.