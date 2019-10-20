Тампа, США, 20 октября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл с крупным счетом хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) Lisa Gansky Габриэль Ландеског в составе хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш»

Игра прошла в Тампе на льду «Амали-арены» и закончилась в пользу гостей со счетом 6:2.

Главным героем встречи стал форвард Тайсон Джост, оформивший в матче первый в карьере хет-трик (4-я, 24-я и 27-я минуты), ещё по одной шайбе забросили шведский нападающий клуба Габриэль Ландеског (26-я), Назем Кадри (47-я) и финский форвард Микко Рантанен (55-я).

У «Тампы» голы забили Янни Гурд (18-я) и шведский защитник Виктор Хедман (52-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский простоял в воротах весь матч и пропустил 6 шайб, причем 3 и них в течение трех минут во втором периоде. Ещё два российских игрока хозяев — нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв, а также защитник «Колорадо» Никита Задоров не отметились в игре никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Колорадо» лидирует в Западной конференции НХЛ, набрав 15 очков в восьми матчах. «Тампа» занимает девятое место на востоке с 9 очками в восьми играх.