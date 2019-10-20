Москва, 20 октября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Аномально теплую для второй половины октября погоду в центральной части России формирует антициклон, которые все еще продолжает доминировать на европейской территории страны и останется здесь ближайшие дни. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

Находящийся над центральной Россией антициклон закачивает потоки теплого воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. Воздух будет прогреваться днем до 16 градусов тепла, что на 8 градусов выше климатической нормы октября.

Вильфанд пояснил, что данный антициклон относится к классу высоких, поэтому он малоподвижен и долго не разрушается. Ветра в нем почти нет.

Для средней осени устойчивые антициклоны обычно не характерны, отметил глава Гидрометцентра. Однако, похоже, это становится тенденцией.