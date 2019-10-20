Москва, 20 октября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Китайская компания Meizu возобновит продажи смартфонов в российских магазинах. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителя компании.

(сс) John Karakatsanis Смартфон Meizu

По данным издания, первая презентация смартфонов Meizu в Москве пройдёт 31 октября. На мероприятии будут представлены модели Meizu M10, Note 9 и Meizu 16 Xs. Официальным дистрибьютором Meizu в России станет компании ELKO.

Отметим, Meizu переживает не лучшие времена — в последние годы для сокращения расходов руководству компании пришлось серьёзно сократить присутствие на международных рынках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно о сокращении 30% сотрудников Miezu и закрытии части официальных магазинов компании на территории Китая.