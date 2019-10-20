Учжэнь, Китай, 20 октября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что все страны мира должны нести общую ответственность за прогресс и развитие интернета, и такими же общими усилиями бороться с угрозами и рисками в киберпространстве. Об этом сказано в приветствии Си Цзиньпина, зачитанном на церемонии открытия шестой Международной интернет-конференции в городе Учжэнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Си Цзиньпин напомнил, что в этом году исполняется 50 лет с момента создания сети интернет. Это поистине одно из величайших изобретений XX века считает глава Китая. Интернет внес очень глубокие изменения в производство и образ жизни людей. При этом развитие интернета продолжается — идут исследования в области искуственного интеллекта, Big Data, новых онлайн технологий.

Международное сообщество несет общую ответственность за развитие, правильное использование и управление всемирной сетью, с той целью, чтобы она принесла ещё больше благ человечеству.