Пекин, 20 октября, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Мир должен сплотить усилия против угроз и рисков киберпространства, заявил 20 октября председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 6-й Международной интернет-конференции в городе Учжэнь.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Лидер КНР подчеркнул, что для общего блага международное сообщество должно взять на себя ответственность «за развитие, правильное использование и управление всемирной сетью».

Кроме того, Си Цзиньпин считает, что страны должны «совместно противостоять угрозам и рискам, общими усилиями продвигать глобальное управление киберпространством».

Напомним, повсеместный интернет в сфере энергетики будет запущен в течение двух лет в Китае, говорится в белой книге, выпущенной Государственной сетевой корпорацией этой страны в сентябре.